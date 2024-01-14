5.4 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 8.7 مليون متر مربع، مقارنة مع 8.26 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.4%.



وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22552 رخصة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 23662 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بانخفاض نسبته 4.7%.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.2 مليون متر مربع حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 6.9 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 4.3%.



في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الـ11 شهرا من العام 2023، نحو 1.5 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.4 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 7.1%.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.2 % للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الـ11 من العام 2023، بانخفاض نسبته 0.2 % خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3 بالمئة، بزيادة نسبتها 2 % عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 % بانخفاض نسبته 4.4 % عن الفترة نفسها من العام 2022.