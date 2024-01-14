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الاحتلال يعلن حصيلة جرحاه خلال العملية البرية بغزة

1/14/2024 7:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أن 1106 عسكريين أصيبوا منذ بدء العملية البرية إصابة 240 منهم خطرة.


كما أفاد الجيش بإصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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