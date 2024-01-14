الإدارة المحلية: تخريج 50 مهندسا ضمن مشروع العمالة المكثفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات إن منظمة العمل الدولية وقعت مؤخرا اتفاقية مع نقابة المهندسين الأردنيين لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف ضمن برنامج العمالة المكثف- المرحلة السادسة ممول من الحكومة الألمانية "البنك الألماني للتنمية" بقيمة 18 مليون يورو ولمدة 24 شهراً.وأضاف خلال حفل تخريج 50 مهندسا ضمن الاتفاقية إن التدريب تركز على المحاور المتعلقة بوثائق وإجراءات المناقصات والعقود، وتكلفة الأعمال، والبرمجة، وإعداد وتقديم العطاءات باستخدام التكنولوجيا القائمة على العمالة، والتخطيط الفعال وتنظيم والإشراف على أعمال العمالة المكثف القائم على استخدام الأيدي العمالة لتنفيذ أعمال البنى التحتية الزراعية.إن منظمة العمل الدولية وقعت اتفاقية جديدة مع نقابة المهندسين الأردنيين لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف في 4 تشرين الأول الماضي ضمن برنامج العمالة المكثف- المرحلة السادسة الممول من قبل الحكومة الألمانية "البنك الألماني للتنمية" بقيمة 18 مليون يورو ولمدة 24 شهراً، مشيرا الى أن جزءا من هذا المشروع يتعلق ببناء قدرات المسؤولين الحكوميين لتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريع العمالة المكثف وضمان الاستدامة.



من جهته أكد أمين عام نقابة المهندسين علي ناصر، ان النقابة ومن خلال اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب معنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المحلية لبناء قدرات المهندسين وتعميق مفاهيم الاستدامة وتحسين البنية التحتية.

يشار الى أن مشروع العمالة المكثف في الأردن جاء استجابة للأزمة السورية ولمساعدة الأردن على مواجهة التحديات المتعلقة بتدفق اللاجئين، ويركز المشروع على زيادة فرص العمل على المدى القصير من خلال تحسين البنى التحتية والبيئة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تدعمهم في الحصول على فرص عمل على المدى الطويل.