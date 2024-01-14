نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 5875 فلسطينيا في 100 يوم بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 5875 فلسطينياً، بينهم 355 طفلاً، و200 من النساء، في الضفة الغربية، خلال 100 يوم.
وذكر النادي في بيان، أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النّساء والأطفال، حيث بلغ عدد اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو 200، بينما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية كانون الأول المنصرم 355 طفلا.
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