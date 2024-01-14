الدفاع اليابانية تقوم بتحليل رحلة صاروخ أطلقته كوريا الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان لها اليوم الأحد، أن ارتفاع طيران الصاروخ الكوري الشمالي كان 50 كيلومترا، ومدى تحليقه 500 كيلومتر.



وقال البيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في الساعة (8.53 بتوقيت موسكو) في الاتجاه الشمالي الشرقي. ويجري حاليا تحليل المعلومات، ولكن يعتقد أن ارتفاع تحليق الصاروخ الباليستي كان أكثر من 50 كيلومترا، وكان مدى طيرانه 500 كيلومتر على الأقل".

ووفقا للبيان، "سقط الصاروخي الكوري الشمالي، في منطقة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".



ولم يتسبب سقوط الصاروخ المذكور في أي ضرر للطائرات أو السفن اليابانية.



وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل مقر للأزمات في مكتب رئيس وزراء اليابان لمتابعة عواقب عملية الإطلاق.



وقدمت حكومة اليابان احتجاجا لدى كوريا الشمالية بشأن عملية الإطلاق.

RT