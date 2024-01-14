نمو أعداد المسافرين بالمطارات الأردنية 18% بـ2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 18 % بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة ليبلغ 9.53 ملايين مسافر خلال عام 2023 مقارنة مع 8.08 مليون مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3 % عن عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.



وبين مستو انه بذلك تحقق المطارات الأردنية رقما قياسيا بأعداد المسافرين حيث نفذت من خلال 86 ألف رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والأجنبية خلال عام 2023 لتربط المملكة ب 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.



ونوه الى انه توزعت أعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال عام 2023 لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 97 % من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر، علما بأن السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 13.2 مليون مقعدا لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 72 % .

وكانت أعلى وجهات السفر قصدها المسافرون من وإلى مطار الملكة علياء الدولي هي المملكة العربية السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 1.2 مليون مسافر ومن ثم الجمهورية التركية بعدد1.1 مليون مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت جمهورية مصر العربية بعدد مسافرين 804 آلاف وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 466 ألف وتليها الولايات المتحدة الأمريكية ب 438 ألف مسافر قادم ومغادر.



أما بخصوص مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة فقد بلغت أعداد المسافرين 309 آلاف مسافر قادم ومغادر منهم 109 آلاف راكب انتقلوا ما بين عمان والعقبة وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي في المرتبة الأولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 28 ألف راكب ومن ثم 20 ألف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا لتحل القاهرة في جمهورية مصر العربية بالمرتبة الثالثة بعدد مسافرين 16.5 ألف و 13.5 ألف راكب انتقلوا ما بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة واحتلت إسطنبول في الجمهورية التركية المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 ألف مسافر، وبلغ أعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني10435 مسافر على متن رحلات طائرات خاصة ذات الحجم الصغير.



هذا وارتفعت نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية بنسبة بلغت 82 % مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء ما يقارب 86 ألف طائرة خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.