النجمات يسيطرن على أفلام موسم رأس السنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشهد موسم رأس السنة السينمائي سيطرة نسائية على بطولات الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، حيث تتصدر النجمات المشهد بعد اتضاح خريطة الموسم السينمائي الشتوي.وتأتي في مقدمة هؤلاء النجمات النجمة الكبيرة يسرا بفيلمها "ليلة العيد" الذي تم الانتهاء من تصويره منذ عامين وتأجل طرحه عدة مرات، ويشاركها البطولة كل من: سيد رجب وريهام عبد الغفور وسميحة أيوب، وأحمد خالد صالح ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ومحمود حافظ.

وتأتي الفنانة هالة صدقي لتتصدر بوستر فيلمها الجديد "الملكة" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من سبع سنوات منذ قدمت فيلم "آخر ديك في مصر" مع الفنان محمد رمضان.



ويشارك في بطولة "الملكة" بجوار هالة صدقي كل من: باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، شيرين رضا، انتصار، محمد رضوان، كريم عفيفي، دينا، رانيا يوسف.



وفي فيلم مقسوم تتصدر ثلاث نجمات المشهد حيث تقوم ببطولة الفيلم كل من ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم، وهو يحكي عن ثلاث مطربات يقررن العودة للغناء بعد سنوات من اعتزالهن، من خلال تكوين فرقة غنائية بعد تجاوزهن سن الخمسين.



وشهد موسم رأس السنة عودة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، والذي يشاركها فيه كريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد وغيرهم من النجوم.

لها

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