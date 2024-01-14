إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود الشمالية اللبنانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية اللبنانية، فجر اليوم الأحد.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.



في المقابل، ذكر بيان لحزب الله أنهم استهدفوا بالصواريخ مرابض مدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، وحققوا إصابات مباشرة.

