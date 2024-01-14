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صبا مبارك تخوض دراما رمضان بعد تأجيل مسلسلها مع كريم فهمي

1/14/2024 6:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت الفنانة صبا مبارك خوض سباق دراما رمضان المقبل بعمل جديد بعد تأجيل مسلسل "220 يوم" الذي كان من المفترض أن تشارك في بطولته بجوار الفنان كريم فهمي ليعرض في رمضان.
وتعاقدت صبا مؤخراً على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على منصة watch it، وهو مكون من 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار.


من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة صبا مبارك عرض مسلسل الدراما والتشويق "بين السطور"، الذي يبدأ عرضه يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، على منصة شاهد.

لها

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