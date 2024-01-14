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الأرصاد: المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية

1/14/2024 6:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة
شهدت محطة صما في المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية بنسبة بلغت 62.5مل ويليها أم قيس بنسبة 60 ملم محطة وفق إدارة الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد الجوية اليوم الأحد لـ "الوكيل الاخباري" إن كمية الهطول المسجلة في محطة رأس منيف بلغت 59.8 ملم، أما المناطق الوسطى سجلت السلط 49.4 ملم وفي حدائق الحسين 48 ملم.
ونوهت أن كميات الأمطار في محطة إربد بلغت 47.5 ملم، تليها الباقورة 45 ملم .
وتستمر المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي السائد والذي شهدت خلاله هطولات مطرية على المناطق الجنوبية والشمالية والمتوسطة.




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