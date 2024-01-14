إنشاء مركز متخصص بالإنعاش القلبي في جامعة الحسين بن طلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2024 موافقته على إنشاء "مركز الإنعاش القلبي" في كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية في جامعة الحسين بن طلال، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والذي سيقدم خدماته لطلبة الكلية وللباحثين من داخل الأردن وخارجه.



وقال رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة أن إنشاء هذا المركز جاء بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، في وقت تستعد الجامعة للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسها وهي تمضي قدما في مسيرة التعليم والمعرفة والتميز مما يشكل انشاء هذا المركز إضافة جديدة لجامعة الحسين بن طلال وكلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية، ولما يمثله إنشاء هذا المركز من تقديم الخدمة العلمية المتميزة لطلبة الكلية والباحثين من داخل الأردن وخارجها.



وأكد الدكتور الخرابشة على أن جامعة الحسين بن طلال تسعى من خلال إنشاء مثل هذه المراكز إلى الارتقاء بالعملية التعليمية فيها والسعي إلى توفير المزيد من المرافق الداعمة لمسيرتها التعليمية، وتنويع طرق الوصول للمعلومات لطلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.



من جهتها بينت عميدة كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية الأستاذة الدكتورة حنان صالح أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو تدريب طلبة التمريض بالجامعة وخدمة أبناء المجتمع المحلي، والباحثين على المستوى الوطني.



وأضافت الدكتورة حنان أن المركز سيقدم خدمات دورات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية وخدمات للمجتمع المحلي في منطقة الجنوب من دورات توعوية وتثقيفية حول الأمور المتعلقة بكيفية الوقاية من الأمراض القلبية، إضافة الى التعاون مع المؤسسات الصحية المحلية لتقديم الدعم والاستشارات التدريبية في شتى المجالات الصحية.



كما بينت الدكتورة حنان أن العاملين في كلية الأميرة عائشة قد خضعوا لدورات تدريبية وامتحانات من قبل فريق متخصص من جمعية القلب الأمريكية والتي بموجبها حصلوا على رخصة عمل في هذا المركز.