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خبير عسكري: بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زالت فاعلة

1/14/2024 6:13:23 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الخبير العسكري الدكتور غازي الطيب إنه بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زالت فاعلة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خبير عسكري: بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زلات فاعلة

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