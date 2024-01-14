خبير عسكري: بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زالت فاعلة

خبير عسكري: بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زالت فاعلة
التاريخ
1/14/2024 6:13:23 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال الخبير العسكري الدكتور غازي الطيب إنه بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زالت فاعلة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خبير عسكري: بعد مئة يوم من الحرب على غزة إسرائيل لم تستطع تحقيق أي هدف والمقاومة ما زلات فاعلة
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