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الاحتلال يخطر بوقف بناء منازل وإزالة كرفانات في فروش بت دجن شرق نابلس

1/14/2024 6:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ابلس/PNN- اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف بناء عدد من المنازل وإزالة بيوت متنقلة "كرفانات"، في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بتوزيع اخطارات وقف بناء لمنازل وإزالة كرفانات، ولا تزال العملية مستمرة.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت عددا من المنازل والمنشآت قبل أسابيع في القرية، كما وزعت مؤخرا عشرات الاخطارات بالهدم ووقف البناء في القرية.

يتبع ...

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