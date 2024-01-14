الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة خلال عام 2023 بنسبة 5.87%

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا حادا نسبته 5.87% خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، بواقع 10.53% في قطاع غزة، وبنسبة 4.77% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الأخير من عام 2023 كان الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ليسجل عام 2023 ارتفاعا حادا في المؤشر نسبته 5.87% في فلسطين، وكان للحرب الأوكرانية الروسية أيضا أثر سلبي على أسعار السلع المستوردة وخاصة زيت الذرة والسكر والطحين ليسجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، فيما لم يكن الاقتصاد الفلسطيني قد تعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا والتي ارتفعت فيها الأسعار الاستهلاكية بنسبة 1.24% خلال عام 2021، وعليه تراكم ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني بنسبة 11% خلال ثلاثة أعوام، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 10%، وبالتالي تآكل حاد في رواتب وأجور الأسر الفلسطينية.

ولفت البيان، إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2023؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 37.06%، والخضراوات المجففة بنسبة 32.69%، والبيض بنسبة 33.99%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 22.08%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 13.07%، والأرز بنسبة 10.04%، والخضراوات الطازجة بنسبة 7.34%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 6.01%، والخبز بنسبة 5.67%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.45%، والزيوت النباتية 3.88%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 10.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 18.72%، وأسعار البنزين بنسبة 5.83%، وأسعار الديزل بنسبة 5.44%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 5.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 20.31%، والوقود السائل بنسبة 9.41%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.25%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 7.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 7.29%.

وبلغت نسبة غلاء المعيشة منذ عام 1996 وحتى عام 2023 حوالي 126%، أي بزيادة مقدارها 1,261 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ عام 2004 فقد بلغت حوالي 60%، أي بزيادة مقدارها 602 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، فيما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التآكل في الأجور والرواتب قد بلغت حوالي 45% منذ عام 2008 وحتى 2023 بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

مؤشر غلاء المعيشة خلال عام 2023 على مستوى المناطق الفلسطينية

وأوضح الإحصاء، أن مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 10.53% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10.11%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ ملح الطعام بنسبة 130.32%، والبطاطا بنسبة 58.51%، والبيض بنسبة 47.31%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.23%، والخضراوات المجففة بنسبة 30.27%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 18.85%، والمياه المعدنية بنسبة 17.28%، والخضراوات الطازجة بنسبة 14.38%، والفواكه الطازجة بنسبة 13.12%، والبقول بنسبة 10.32%، والأرز بنسبة 10.05%، واللحوم الطازجة بنسبة 9.84%، والزيوت النباتية 8.30%، وأغذية الأطفال بنسبة 7.76%، والقهوة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 5.50%.

كما سجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 37.04%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 92.04%، وأسعار الديزل بنسبة 89.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 42.16%. وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 14.60%، حيث ارتفع سعر الوقود السائل بنسبة 89.20%، والغاز بنسبة 59.63%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 19.59%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 21.17%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 21.75%.

4.77% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022

لفت جهاز الإحصاء، إلى أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية بنسبة 4.77%، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.15%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضراوات المجففة بنسبة 32.79%، والبيض بنسبة 27.17%، والبطاطا بنسبة 26.02%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 14.65%، والأرز بنسبة 10.06%، والدجاج الطازج بنسبة 6.04%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.51%، والخضراوات الطازجة بنسبة 5.23%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 4.72%، والخبز بنسبة 4.61%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.60%، والزيوت النباتية 1.63%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 7.59%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 4.45%، وأسعار البنزين بنسبة 2.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 13.74%. كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 2.81%، حيث ارتفع سعر كل من؛ الوقود السائل بنسبة 4.44%، والغاز بنسبة 3.79%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.69%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 4.28%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.44%.

4.05% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022

ارتفع مؤشر غلاء المعيشة في القدس بنسبة 4.05%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.98%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضراوات المجففة بنسبة 53.48%، والبطاطا بنسبة 39.39%، والبيض بنسبة 23.46%، والخبز بنسبة 18.09%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.71%، والأرز بنسبة 9.88%، والدجاج الطازج بنسبة 7.52%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 5.70%، والخضراوات الطازجة بنسبة 5.29%، والزيوت النباتية بنسبة 2.52%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.12%.

وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.59%، حيث ارتفع سعر تعرفة الكهرباء بنسبة 8.16%. وسجلت أسعار مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 1.56%، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 3.96%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 4.81%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.89%.