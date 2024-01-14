الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة خلال عام 2023 بنسبة 5.87%

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- Palestine News Network )
رام الله/PNN- سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا حادا نسبته 5.87% خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، بواقع 10.53% في قطاع غزة، وبنسبة 4.77% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الأخير من عام 2023 كان الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ليسجل عام 2023 ارتفاعا حادا في المؤشر نسبته 5.87% في فلسطين، وكان للحرب الأوكرانية الروسية أيضا أثر سلبي على أسعار السلع المستوردة وخاصة زيت الذرة والسكر والطحين ليسجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، فيما لم يكن الاقتصاد الفلسطيني قد تعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا والتي ارتفعت فيها الأسعار الاستهلاكية بنسبة 1.24% خلال عام 2021، وعليه تراكم ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني بنسبة 11% خلال ثلاثة أعوام، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 10%، وبالتالي تآكل حاد في رواتب وأجور الأسر الفلسطينية.
ولفت البيان، إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2023؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 37.06%، والخضراوات المجففة بنسبة 32.69%، والبيض بنسبة 33.99%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 22.08%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 13.07%، والأرز بنسبة 10.04%، والخضراوات الطازجة بنسبة 7.34%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 6.01%، والخبز بنسبة 5.67%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.45%، والزيوت النباتية 3.88%.
وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 10.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 18.72%، وأسعار البنزين بنسبة 5.83%، وأسعار الديزل بنسبة 5.44%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 5.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 20.31%، والوقود السائل بنسبة 9.41%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.25%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 7.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 7.29%.
وبلغت نسبة غلاء المعيشة منذ عام 1996 وحتى عام 2023 حوالي 126%، أي بزيادة مقدارها 1,261 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ عام 2004 فقد بلغت حوالي 60%، أي بزيادة مقدارها 602 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، فيما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التآكل في الأجور والرواتب قد بلغت حوالي 45% منذ عام 2008 وحتى 2023 بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.
مؤشر غلاء المعيشة خلال عام 2023 على مستوى المناطق الفلسطينية
وأوضح الإحصاء، أن مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 10.53% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10.11%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ ملح الطعام بنسبة 130.32%، والبطاطا بنسبة 58.51%، والبيض بنسبة 47.31%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.23%، والخضراوات المجففة بنسبة 30.27%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 18.85%، والمياه المعدنية بنسبة 17.28%، والخضراوات الطازجة بنسبة 14.38%، والفواكه الطازجة بنسبة 13.12%، والبقول بنسبة 10.32%، والأرز بنسبة 10.05%، واللحوم الطازجة بنسبة 9.84%، والزيوت النباتية 8.30%، وأغذية الأطفال بنسبة 7.76%، والقهوة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 5.50%.
كما سجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 37.04%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 92.04%، وأسعار الديزل بنسبة 89.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 42.16%. وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 14.60%، حيث ارتفع سعر الوقود السائل بنسبة 89.20%، والغاز بنسبة 59.63%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 19.59%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 21.17%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 21.75%.
4.77% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022
لفت جهاز الإحصاء، إلى أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية بنسبة 4.77%، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.15%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضراوات المجففة بنسبة 32.79%، والبيض بنسبة 27.17%، والبطاطا بنسبة 26.02%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 14.65%، والأرز بنسبة 10.06%، والدجاج الطازج بنسبة 6.04%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.51%، والخضراوات الطازجة بنسبة 5.23%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 4.72%، والخبز بنسبة 4.61%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.60%، والزيوت النباتية 1.63%.
وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 7.59%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 4.45%، وأسعار البنزين بنسبة 2.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 13.74%. كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 2.81%، حيث ارتفع سعر كل من؛ الوقود السائل بنسبة 4.44%، والغاز بنسبة 3.79%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.69%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 4.28%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.44%.
4.05% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022
ارتفع مؤشر غلاء المعيشة في القدس بنسبة 4.05%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.98%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضراوات المجففة بنسبة 53.48%، والبطاطا بنسبة 39.39%، والبيض بنسبة 23.46%، والخبز بنسبة 18.09%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.71%، والأرز بنسبة 9.88%، والدجاج الطازج بنسبة 7.52%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 5.70%، والخضراوات الطازجة بنسبة 5.29%، والزيوت النباتية بنسبة 2.52%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.12%.
وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.59%، حيث ارتفع سعر تعرفة الكهرباء بنسبة 8.16%. وسجلت أسعار مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 1.56%، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 3.96%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 4.81%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.89%.
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