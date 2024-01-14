Sunday, 14 January 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غالانت ينفجر في وجه نتنياهو ويغادر جلسة الكابينيت

1/14/2024 6:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت مصادر صحفية في إسرائيل أن جلسة مجلس وزراء الحرب (الكابينيت)، أمس السبت، شهدت خلافا حادًّا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيشيوآف غالانت؛ ما اضطر الأخير لمغادرة الاجتماع.

وعن الحيثيات، أوضحت صحيفة "معاريف"، أن غضب غالانت كان ناتجًا عن منع مدير مكتبه من الدخول، في حين رأى أن آخرين أحضروا مساعديهم، ليقرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن وزير الجيش الإسرائيلي انفجر بوجه نتنياهو، قائلًا "توقف عن مقاطعة عملي".

وتأتي هذه الحادثة في سلسلة من التوترات بين الرجلين منذ بداية حرب غزة، حول عدد من الملفات مثار الخلاف، أبرزها ملف الأسرى، وإدارة القطاع وغيرهما.


MENAFN14012024000205011050ID1107718721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث