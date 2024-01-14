غالانت ينفجر في وجه نتنياهو ويغادر جلسة الكابينيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- كشفت مصادر صحفية في إسرائيل أن جلسة مجلس وزراء الحرب (الكابينيت)، أمس السبت، شهدت خلافا حادًّا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيشيوآف غالانت؛ ما اضطر الأخير لمغادرة الاجتماع.
وعن الحيثيات، أوضحت صحيفة "معاريف"، أن غضب غالانت كان ناتجًا عن منع مدير مكتبه من الدخول، في حين رأى أن آخرين أحضروا مساعديهم، ليقرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الاجتماع.
وأوضح المصدر، أن وزير الجيش الإسرائيلي انفجر بوجه نتنياهو، قائلًا "توقف عن مقاطعة عملي".
وتأتي هذه الحادثة في سلسلة من التوترات بين الرجلين منذ بداية حرب غزة، حول عدد من الملفات مثار الخلاف، أبرزها ملف الأسرى، وإدارة القطاع وغيرهما.
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