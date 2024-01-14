غالانت ينفجر في وجه نتنياهو ويغادر جلسة الكابينيت

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت مصادر صحفية في إسرائيل أن جلسة مجلس وزراء الحرب (الكابينيت)، أمس السبت، شهدت خلافا حادًّا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيشيوآف غالانت؛ ما اضطر الأخير لمغادرة الاجتماع.

وعن الحيثيات، أوضحت صحيفة "معاريف"، أن غضب غالانت كان ناتجًا عن منع مدير مكتبه من الدخول، في حين رأى أن آخرين أحضروا مساعديهم، ليقرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن وزير الجيش الإسرائيلي انفجر بوجه نتنياهو، قائلًا "توقف عن مقاطعة عملي".

وتأتي هذه الحادثة في سلسلة من التوترات بين الرجلين منذ بداية حرب غزة، حول عدد من الملفات مثار الخلاف، أبرزها ملف الأسرى، وإدارة القطاع وغيرهما.



