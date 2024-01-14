وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال العاروري

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل إحباط مخطط لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كانت حركة حماس بصدد تنفيذه، زاعمة أن جهازي "الموساد" و"الشاباك" منعا على سبيل المثال، هجوما استهدف السفارة الإسرائيلية في السويد.

وذكرت قناة ""13tv العبرية، الليلة البارحة، أن مكتب رئيس الوزراء سمح بنشر تفاصيل المخطط الذي قوضه الجهازان الاستخباريان اللذان يتبعانه، وأن عمليات مشتركة بين الجهازين الإسرائيليين، بالتعاون مع أجهزة أمنية في الخارج، أدت إلى تقويض ضرب أهداف إسرائيلية.

وأوضحت أن التعليمات بتنفيذ الهجمات كانت صدرت عن صالح العاروري، والذي اغتيل أخيرًا في مكتبه بالضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى القيادي بكتائب القسام، عزام الأقرع، وكذلك القيادي سمير فندي، والاثنان قُتلا في الغارة ذاتها في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.



المعلومات التي وردت بالقناة العبرية ترجح أن اغتيال الثلاثة في الغارة التي نُسبت لإسرائيل دون أن تُعلن رسميًا عن ضلوعها، جاءت على خلفية العمليات التي كانت الحركة تعتزم تنفيذها ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.



وبيَّنت أن أهدافا كثيرة كانت ستُضرَب لكنها ركزت على السفارة الإسرائيلية في السويد، ولم تذكر بقية الأهداف الأخرى.

وقالت إن القيادي خليل خراز، كان يقود عمليات الحركة في هولندا والدنمارك وألمانيا إلى أن استشهد في غارة إسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ومن بين أساليب العمل التي اكتشفتها الاستخبارات الإسرائيلية "الاستعانة بعناصر إجرامية أوروبية على غرار النهج الذي تتبعه إيران كجزء من إستراتيجية النظام الإيراني لنفي الصلة حال اكتشاف المخطط"، كما تدعي القناة.



توسيع عمليات حماس في الشرق الأوسط

وأشارت القناة إلى أن معلومات استخبارية وفيرة جمعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتعاون مع أجهزة أخرى، كشفت أن حماس خططت لتوسيع دائرة عملياتها في الخارج.



ووفق المعلومات التي سربتها القناة العبرية، فإن قيادة الحركة كانت تشرف على تلك العمليات، وأن حصول إسرائيل على المعلومات وتبادلها مع دول أخرى قاد إلى حملة اعتقالات واسعة في الدنمارك وألمانيا في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023.



وتابعت أن المعتقلين، الذين لم تذكر أعدادهم، خضعوا منذ ذلك الحين لعمليات تحقيق، قبل بدء مسيرة قضائية بحقهم، وأن التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في دول أوروبية أسهمت في جمع كم كبير للغاية من المعلومات ورسم صورة واسعة وعميقة حول نشاطات حماس في الخارج.





