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ميزانية الاحتلال 2024.. ارتفاع العجز وتراجع النمو

1/14/2024 6:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت رويترز، أن مسودة موازنة الاحتلال الإسرائيلية، تظهر أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1%.


وأفادت الوكالة، بأن مسودة معدلة للموازنة الإسرائيلية أظهرت ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%.


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