ميزانية الاحتلال 2024.. ارتفاع العجز وتراجع النمو
التاريخ
1/14/2024 6:12:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت رويترز، أن مسودة موازنة الاحتلال الإسرائيلية، تظهر أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1%.
وأفادت الوكالة، بأن مسودة معدلة للموازنة الإسرائيلية أظهرت ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%.
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