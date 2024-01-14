العداء الجاميكي بولت يقود السيارة صاحبة الرقم القياسي بجائزة المكسيك الكبرى للفورمولائي

استمتع العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت الحائز على الميدالية الذهبية في سباقي 100 و200 متر بمستو هائل من السرعة أثناء قيادة سيارة السباق الكهربائية جينبيتا التي حطمت الرقم القياسي العالمي قبل السباق الأول لموسم الفورمولا ئي في مكسيكو سيتي.

وقاد البطل الأولمبي ثماني مرات السيارة الكهربائية في لفة كاملة على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز أمس الجمعة.

وقال بولت في بيان "إنها مثل صاروخ على عجلات. كان الحصول على فرصة لقيادتها تجربة مذهلة. كانت القوة منذ البداية مفاجأة حقيقية والأدرينالين الذي تشعر به وصل إلى مستوى آخر بسهولة".

وأضاف "قيادتها لا تشبه أي تجربة خضتها من قبل. لقد قيل لي إنه بمجرد قيادتها لن ترغب في التوقف أو النزول وكانوا على حق. سأفعل ذلك كل يوم إذا استطعت. إذا حصلت على مزيد من الوقت سأذهب بالتأكيد بشكل أسرع".

واختبر العداء الجاميكي السابق والبالغ عمره 36 عاما، الذي يحمل الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 و200 متر، قدرة تسارع السيارة الكهربائية التي حطمت العام الماضي الرقم القياسي العالمي للسرعة في الحلبات المغلقة لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 218.71 كم/ساعة (135.9 ميلا في الساعة) داخل مركز (إكسيل) في لندن.

وقطع بولت مسافة 100 متر في 4.36 ثانية بالسيارة، أي أسرع بنحو 5.22 ثانية من الرقم القياسي العالمي البالغ 9.58 ثانية الذي سجله على المضمار خلال مسيرته الرائعة في ألعاب القوى.

وقال بولت في مؤتمر صحفي "سمعت أن بعض الناس يصفون السائقين بأنهم ‭'‬غير رياضيين‭'‬ لأنم يقودون سيارة، لكن اليوم رأيت ما يحتاجه الجلوس في سيارة كهذه.

"أنت لا تقود السيارة فحسب، بل يجب أن تكون رياضيا تماما لتفعل شيئا كهذا. بعدما مررت به في المكسيك اليوم، كل شيء ممكن. أود أن أكون جزءا من فورمولا ئي للترويج لها. لقد استمتعت بها حقا".

وافتتحت رحلة بولت الكهربائية الموسم العاشر من بطولة العالم للفورمولا ئي التي تقام غدا الأحد.

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