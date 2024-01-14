كبار المبعوثين الغربيين يراجعون صيغة سلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

يجتمع كبار مستشاري السياسة الخارجية في البلدان الغربية وأوكرانيا، يوم الأحد، للمساعدة على المضي قدما في صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية على بلاده.

ويعقد الاجتماع الرابع من نوعه لمستشاري الأمن القومي في بلدة دافوس السويسرية، حيث من المقرر أن يحضر زيلينسكي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن يسعى زيلينسكي إلى الدفع من أجل مواصلة التركيز الدولي على الدفاع عن أوكرانيا وسط تراجع الدعم لكييف في الغرب وتزايد الاهتمام بصراعات أخرى مثل الصراع في الشرق الأوسط.

ويستضيف أندريه يرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني، ووزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، مؤتمر يوم الأحد الذي يحضره أكثر من 80 موفداً ويهدف إلى البناء على الجهود السابقة التي جرت في غرف مغلقة في الدنمارك والسعودية ومالطا في الصيف والخريف الماضيين.

وقدم زيلينسكي صيغة سلام من 10 نقاط تسعى - من بين أمور أخرى - إلى إجلاء جميع القوات الروسية من أوكرانيا، في وقت يقاتل فيه الجانبان من مواقع ثابتة إلى حد بعيد على طول خط مواجهة يبلغ طوله 1500 كيلومتر تقريباً.

وكثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استنفدت موارد الدفاع الجوي في أوكرانيا، ما ترك البلاد عرضة للخطر في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا ما لم تتمكن من ضمان المزيد من إمدادات الأسلحة.

وقالت الخارجية السويسرية في بيان استعرض محادثات يوم الأحد، إن "الحرب لم تنته بعد، والسلام لا يزال يلوح في الأفق".

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