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المصاروة والبوريني ينعون شابين توفيا بحادث طريق المطار

1/14/2024 6:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نعت عشيرتا
المصاروة والبوريني فقيديها
هشام نمر خليف المصاروة
(ابو نمر) و
ابن خالته
سيف فتح البوريني إثر وفاتهما بحادث سير على طريق المطار.


توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فجر الأحد، نتيجة حادث تصادم بين مركبتين وشاحنة على طريق المطار، قرب جسر مرج الحمام.

وقامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الإصابات والوفاتين، إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

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