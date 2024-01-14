المصاروة والبوريني ينعون شابين توفيا بحادث طريق المطار

MENAFN - Khaberni) خبرني - نعت عشيرتاالمصاروة والبوريني فقيديهاهشام نمر خليف المصاروة(ابو نمر) وابن خالتهسيف فتح البوريني إثر وفاتهما بحادث سير على طريق المطار.



توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فجر الأحد، نتيجة حادث تصادم بين مركبتين وشاحنة على طريق المطار، قرب جسر مرج الحمام.

وقامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الإصابات والوفاتين، إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.