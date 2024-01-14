المصاروة والبوريني ينعون شابين توفيا بحادث طريق المطار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نعت عشيرتا
المصاروة والبوريني فقيديها
هشام نمر خليف المصاروة
(ابو نمر) و
ابن خالته
سيف فتح البوريني إثر وفاتهما بحادث سير على طريق المطار.
توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطرة، فجر الأحد، نتيجة حادث تصادم بين مركبتين وشاحنة على طريق المطار، قرب جسر مرج الحمام.
وقامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الإصابات والوفاتين، إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.
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