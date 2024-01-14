تامر حسني يختتم مع ابنته مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شاركت ابنة الفنان المصري تامر حسني مع والدها في إحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق يوم أمس السبت.
وظهرت تاليا على المسرح بجانب والدها، مساعدة إياه في عزف الموسيقى أو إعطائه الوحي لغناء مجموعة من الأغاني أمام الجماهير التي استمتعت بهذه الليلة الموسيقية على مسرح سكاي دايف دبي.
وكان حسني شارك عبر منصات التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر وصوله مع ابنته إلى دبي وجانب من استقباله في الفندق.
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