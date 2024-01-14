Sunday, 14 January 2024 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تامر حسني يختتم مع ابنته مهرجان دبي للتسوق

1/14/2024 6:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شاركت ابنة الفنان المصري تامر حسني مع والدها في إحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق يوم أمس السبت.

وظهرت تاليا على المسرح بجانب والدها، مساعدة إياه في عزف الموسيقى أو إعطائه الوحي لغناء مجموعة من الأغاني أمام الجماهير التي استمتعت بهذه الليلة الموسيقية على مسرح سكاي دايف دبي.

وكان حسني شارك عبر منصات التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر وصوله مع ابنته إلى دبي وجانب من استقباله في الفندق.


MENAFN14012024000151011027ID1107718701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث