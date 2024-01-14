تامر حسني يختتم مع ابنته مهرجان دبي للتسوق

MENAFN - Khaberni) خبرني - شاركت ابنة الفنان المصري تامر حسني مع والدها في إحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق يوم أمس السبت.

وظهرت تاليا على المسرح بجانب والدها، مساعدة إياه في عزف الموسيقى أو إعطائه الوحي لغناء مجموعة من الأغاني أمام الجماهير التي استمتعت بهذه الليلة الموسيقية على مسرح سكاي دايف دبي.

وكان حسني شارك عبر منصات التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر وصوله مع ابنته إلى دبي وجانب من استقباله في الفندق.



