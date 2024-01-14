الانتقام المزدوج يشعل كلاسيكو السوبر الإسباني

MENAFN - Khaberni) خبرني - "الانتقام ولا شيء غيره" هو العنوان الأبرز لنهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وبلغ برشلونة، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد أطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.

وبخلاف العداوة الأزلية بين قطبي الكرة الإسبانية، لكن كل فريق يدخل هذه المباراة، وعينه على الانتقام لأسباب مختلفة.

ثلاثية السوبر

يستهدف ريال مدريد، الانتقام من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني العام الماضي أمام الفريق الكتالوني.

وتوج برشلونة بلقب السوبر للموسم الماضي، بعد فوزه 3-1 على ريال مدريد في المملكة العربية السعودية.

وتسببت هذه الخسارة في زعزعة الاستقرار داخل أسوار الميرنجي، وبدأ الحديث عن إمكانية رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي عن منصبه.

وخلال المؤتمر الصحفي أمس السبت، علق أنشيلوتي على فكرة الانتقام من برشلونة، قائلا "ريال مدريد لا يلعب من أجل الانتقام".

وتابع "سنلعب بكامل طاقتنا بسبب تطلعات هذا النادي، ونحن نحترم الخصم الذي فاز علينا العام الماضي".

لدغة بيلينجهام

آخر لقاء كلاسيكو جمع القطبين، كان ضمن منافسات الجولة 11 من عمر الليجا، في معقل برشلونة مونتجويك، في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي تلك المباراة، تقدم إلكاي جوندوجان مبكرًا للبارسا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل أحدث صفقات الميرنجي، جود بيلينجهام في الدقيقة 68.

وقبل نهاية المباراة، اقتنص جود بيلينجهام هدف الانتصار القاتل لريال مدريد، ومنح فريقه الملكي 3 نقاط ثمينة.

وأصبح جود بيلينجهام، أول لاعب من ريال مدريد يسجل هدفين في أول كلاسيكو له في أي مسابقة بالقرن 21.

وبسؤال تشافي عن إمكانية مراقبة بيلينجهام لتفادي ما حدث في الكلاسيكو الماضي، علق "نحن لا نركز على لاعب واحد فقط وإلا سنصاب بالجنون".

وتابع "ولكن أود تسليط الضوء على جود بيلينجهام، وقدراته البدنية والفنية، والفارق الذي يصنعه".