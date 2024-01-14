عمونة: نحن من منح اليابان الفرصة للفوز علينا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - برر
المدير الفني للمنتخب الوطني
حسين عموتة خلال مؤتمر صحفي سبق مباراة ماليزيا فوز اليابان في مبارته الودية معنا بوجود تراخي من قبل لاعبي المنتخب، وهو ما منحهم فرصة الفوز.
وأكد عموتة الوقوف على الأخطاء الماضية متمنيا عدم تكرارها خلال
البطولة.
وأضاف، سنبذل قصارى جهدنا لامتاع جماهيرنا في البطولة، وننتظر مؤازرة قوية من الجماهير.
وفيما يتعلق بمنتخب ماليزيا قال إنه
منظم، ولا نتوقع مباراة سهلة ونحن مطالبون بتقديم اللازم.
وتعرض المنتخب الأردني لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-6 في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبين للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.
وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما برباعية دون رد، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، فيما سجل المنتخب الأردني هدفه الوحيد في الشوط الثاني أيضا.
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