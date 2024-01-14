Sunday, 14 January 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمونة: نحن من منح اليابان الفرصة للفوز علينا

1/14/2024 5:29:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - برر
المدير الفني للمنتخب الوطني
حسين عموتة خلال مؤتمر صحفي سبق مباراة ماليزيا فوز اليابان في مبارته الودية معنا بوجود تراخي من قبل لاعبي المنتخب، وهو ما منحهم فرصة الفوز.

وأكد عموتة الوقوف على الأخطاء الماضية متمنيا عدم تكرارها خلال
البطولة.

وأضاف، سنبذل قصارى جهدنا لامتاع جماهيرنا في البطولة، وننتظر مؤازرة قوية من الجماهير.

وفيما يتعلق بمنتخب ماليزيا قال إنه
منظم، ولا نتوقع مباراة سهلة ونحن مطالبون بتقديم اللازم.

وتعرض المنتخب الأردني لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-6 في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبين للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما برباعية دون رد، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، فيما سجل المنتخب الأردني هدفه الوحيد في الشوط الثاني أيضا.

MENAFN14012024000151011027ID1107718681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث