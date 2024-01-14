عمونة: نحن من منح اليابان الفرصة للفوز علينا

MENAFN - Khaberni) خبرني - بررالمدير الفني للمنتخب الوطنيحسين عموتة خلال مؤتمر صحفي سبق مباراة ماليزيا فوز اليابان في مبارته الودية معنا بوجود تراخي من قبل لاعبي المنتخب، وهو ما منحهم فرصة الفوز.

وأكد عموتة الوقوف على الأخطاء الماضية متمنيا عدم تكرارها خلال

البطولة.

وأضاف، سنبذل قصارى جهدنا لامتاع جماهيرنا في البطولة، وننتظر مؤازرة قوية من الجماهير.

وفيما يتعلق بمنتخب ماليزيا قال إنه

منظم، ولا نتوقع مباراة سهلة ونحن مطالبون بتقديم اللازم.

وتعرض المنتخب الأردني لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-6 في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبين للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما برباعية دون رد، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، فيما سجل المنتخب الأردني هدفه الوحيد في الشوط الثاني أيضا.