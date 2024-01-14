9.53 مليون مسافر عبر مطارات الأردن العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الأحد، إن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 18% بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة ليبلغ 9.53 مليون مسافر خلال عام 2023 مقارنة مع 8.08 مليون مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3% عن عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

وأضاف أنه بذلك تحقق المطارات الأردنية "رقما قياسيا" بأعداد المسافرين، حيث نفذت من خلال 86 ألف رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والأجنبية خلال عام 2023 لتربط المملكة بـ 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.

وتوزعت أعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال عام 2023؛ لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 97% من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر، علما بأن السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 13.2 مليون مقعد لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 72%.

وكانت أعلى وجهات السفر قصدها المسافرون من وإلى مطار الملكة علياء الدولي هي المملكة العربية السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر وتليها دولة الامارات العربية المتحدة بعدد 1.2 مليون مسافر ومن ثم الجمهورية التركية بعدد 1.1 مليون مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت جمهورية مصر العربية بعدد مسافرين 804 آلاف، وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 466 ألف وتليها الولايات المتحدة الأميركية بـ 438 ألف مسافر قادم ومغادر.

وبخصوص مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، بلغت أعداد المسافرين 309 آلاف مسافر قادم ومغادر منهم 109 آلاف راكب انتقلوا بين عمّان والعقبة، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة –أبوظبي في المرتبة الأولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 28 ألف راكب ومن ثم 20 ألف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا لتحل القاهرة في جمهورية مصر العربية بالمرتبة الثالثة بعدد مسافرين 16.5 ألفا و 13.5 ألف راكب انتقلوا بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة.

واحتلت إسطنبول في الجمهورية التركية المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 ألف مسافر، حيث بلغ أعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني 10435 مسافرا على متن رحلات طائرات خاصة ذات الحجم الصغير.

وارتفعت نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية بنسبة بلغت 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء ما يقارب 86 ألف طائرة خلال عام 2023، مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.