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الإسبانية أليكسيا بوتياس «ملكة» سجل (ذا بيست) لأفضل لاعبة في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

1/14/2024 5:28:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرف على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل لاعبة عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ انطلاقتها في العام 2016 وهو على
النحو التالي:
2016 : الأمريكية كارلي لويد (هيوستن داش الأمريكي)
2017: الهولندية ليكي مارتينيز (روسنجارد السويدي وبرشلونة الإسباني)
2018 : البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد الأمريكي)
2019 : الأمريكية ميجان رابينو (ريجن الأمريكي)
2020 : الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي)
2021 : الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)
2022: الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)

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