الإسبانية أليكسيا بوتياس «ملكة» سجل (ذا بيست) لأفضل لاعبة في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

تعرف على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل لاعبة عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ انطلاقتها في العام 2016 وهو على

النحو التالي:

2016 : الأمريكية كارلي لويد (هيوستن داش الأمريكي)

2017: الهولندية ليكي مارتينيز (روسنجارد السويدي وبرشلونة الإسباني)

2018 : البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد الأمريكي)

2019 : الأمريكية ميجان رابينو (ريجن الأمريكي)

2020 : الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي)

2021 : الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)

2022: الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)

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