الإسبانية أليكسيا بوتياس «ملكة» سجل (ذا بيست) لأفضل لاعبة في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرف على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل لاعبة عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ انطلاقتها في العام 2016 وهو على
النحو التالي:
2016 : الأمريكية كارلي لويد (هيوستن داش الأمريكي)
2017: الهولندية ليكي مارتينيز (روسنجارد السويدي وبرشلونة الإسباني)
2018 : البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد الأمريكي)
2019 : الأمريكية ميجان رابينو (ريجن الأمريكي)
2020 : الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي)
2021 : الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)
2022: الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN14012024000110011019ID1107718679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.