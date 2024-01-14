عقد قِران عروس في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي

حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي، أُمنية فتاة عربية بحضور والدها النزيل لدى المؤسسات، مراسم عقد قرانها على شاب عربي، وذلك بعد أن قدمت طلباً بذلك إلى إدارة المؤسسات.

وقالت الفتاة في طلبها "إن شاباً عربياً تقدم لخطبتها، ويريد أن يرتبط بها ويعقد قرانه عليها، وأنه من الواجب موافقة ولي أمرها، الذي هو النزيل في المؤسسات العقابية"، آملةً السماح لوالدها بأن يكون حاضراً في عقد قرانها لما يشكله ذلك من يوم مهم في تاريخ حياتها وحياة عائلتها.

وأكد العميد مروان جلفار مدير عام الإدارة العامة المؤسسات العقابية والإصلاحية أن الإدارة تلقت طلب الفتاة واطلعت على الظروف المادية والمعنوية لوجود والدها، ومعيل الأسرة نزيلاً بالمؤسسات، وقامت فوراً بتلبية طلبها تماشياً مع التوجهات الدائمة لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، في الحرص على العمل الإنساني لما له من أثر بالغ في نشر السعادة بين مختلف فئات المجتمع.

دعم العروس وتجهيز منزل الزوجية

وأشار العميد مروان جلفار إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أطلقت مبادرة "غايتنا إسعاد ابنة النزيل" من أجل العمل على إسعاد العروس وعائلتها وتوفير كل الإمكانيات لها، مشيراً إلى أن المبادرة لم تقتصر فقط على تهيئة مكان عقد القِران للزوجين، وإنما عملت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على دعم الفتاة بتجهيز منزلها وتأثيثه، ليكون بيت الزوجية السعيد لها ولزوجها، لما لذلك من أثر لا يقتصر على العروس والعريس فقط، بل تصل آثاره وإيجابياته إلى والدها النزيل.



وتوجه العميد جلفار بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ أحمد الشحي، المأذون الشرعي، الذي لبى دعوة المؤسسات العقابية والإصلاحية للحضور والقيام بإجراءات كتب الكتاب وعقد القِران بين الزوجين، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لهما حياتهما المستقبلية.

مبادرات إنسانية

من جانبه، أكد العميد صلاح بوعصيبة نائب الإدارة العامة الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، أن مبادرة "غايتنا إسعاد ابنة النزيل" تأتي في إطار المبادرات التي تعكف المؤسسات العقابية والإصلاحية على إطلاقها من أجل العمل على إسعاد أبناء النزلاء خاصة في الظروف الإنسانية، مشيراً إلى أن المبادرة تُعزز قيم التسامح والمحبة في المجتمع، متمنياً للعروسين حياة سعيدة.

شكر وتقدير

بدورها، عبرت العروس ووالدها والعريس عن شكرهم وامتنانهم للقيادة العامة لشرطة دبي على هذه المبادرة التي أثلجت صدورهم وأسعدتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز