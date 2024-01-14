غداً الكشف عن هوية الفائز بنسخة2023 ..الألماني كلوب ملك (ذا بيست) لأفضل مدرب في العالم

يسيطر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل مدرب في فئة الرجال المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). في انتظار الاعلان عن الفائز

بنسخة

2023



2016 : الإيطالي كلاوديو رانييري (ليستر سيتي الإنجليزي)

2017 : الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني)

2018 : الفرنسي ديديه ديشان (منتخب فرنسا)

2019 : الألماني يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)

2020 : الألماني يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)

2021: الألماني توماس توخيل (تشيلسي الإنجليزي)

2022: الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)

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