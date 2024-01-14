غداً الكشف عن هوية الفائز بنسخة2023 ..الألماني كلوب ملك (ذا بيست) لأفضل مدرب في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يسيطر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل مدرب في فئة الرجال المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). في انتظار الاعلان عن الفائز
بنسخة
2023
2016 : الإيطالي كلاوديو رانييري (ليستر سيتي الإنجليزي)
2017 : الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني)
2018 : الفرنسي ديديه ديشان (منتخب فرنسا)
2019 : الألماني يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)
2020 : الألماني يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)
2021: الألماني توماس توخيل (تشيلسي الإنجليزي)
2022: الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)
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