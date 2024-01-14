لماذا كذبت روبوتات الذكاء الاصطناعي على البشر في 2023 ؟

حين سئلت روبوتات الذكاء الاصطناعي العام الماضي عما إذا كانوا سيتسببون بطرد البشر من وظائفهم، كانت الإجابة هي النفي، والتأكيد بلهجة ودودة: "لن نسرق من البشر وظائفهم"!.



وكانت تلك الإجابة مثيرة للإعجاب، لكنها لم تكن "مطمئنة" عموماً لأنها مبرمجة مسبقاً عبر "بيانات - داتا" مسبقة تنتج صياغات لغوية تبعث على الطمأنينة بخصوص هذا السؤال تحديداً. فالمطورون الرئيسيون للتكنولوجيا يحبذون مثل هذه الإجابات بينما يمضون قدماً في خططهم في تقليص الوظائف.

ويبدو أن عام 2024 سيشهد بداية موجة كبيرة من تخفيضات الوظائف ضمن التأثيرات الجانبية للذكاء الاصطناعي، حيث شهد أول أسبوع من العام الجديد إلغاء الشركات الكبرى في وادي السيليكون أكثر من 5500 وظيفة في أول عشرة أيام من العام، في استمرار لمسار 2023 الذي فقد فيه نحو 263 ألف شخص

وظائفهم في القطاع.

اضطرابات مقلقة في الوظائف

وبدأ قطاع التكنولوجيا العام الجديد بسلسلة من التخفيضات الجديدة في الوظائف التي تأتي في نفس الوقت الذي يضاعف فيه القطاع استثماراته في الذكاء الاصطناعي.

في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسببت في طرد العمال من وظائفهم كانت نقطة قلق رئيسية في وادي السيليكون وخارجه خلال العام الماضي، إلا أنه ليست كل عمليات تسريح العمال الأخيرة في صناعة التكنولوجيا مرتبطة بشكل مباشر بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تحل محل العمال ببساطة.

لكن العديد من إعلانات خفض الوظائف الأخيرة جاءت في أعقاب إعلان تلك الشركات نفسها عن استثمارات كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إعادة تخصيص الموارد، وقد أشار عدد متزايد من شركات التكنولوجيا صراحة إلى الذكاء الاصطناعي كسبب لإعادة التفكير في عدد الموظفين.

يمكن أن تشير اضطرابات العمل المستمرة التي تتكشف في نفس الصناعة التي تنتج الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الاضطرابات القادمة حيث من المتوقع أن تعيد التكنولوجيا تشكيل مشهد الأعمال الأوسع في السنوات المقبلة.

وأعلنت كل من جوجل وأمازون عن عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال هذا الأسبوع مما أثر على مئات العمال في مختلف أقسام الأعمال. تأتي أخبار تخفيض الوظائف في عملاقي التكنولوجيا بعد أشهر من إعلان الشركتين بشكل منفصل عن استثمارات بمليارات الدولارات في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي.

وهذا الأسبوع أيضًا، قالت منصة التواصل الاجتماعي Discord إنها ستخفض عدد موظفيها بنسبة 17%.

كما أعلنت شركة Unity Software، صانعة التكنولوجيا المستخدمة في ألعاب الهاتف المحمول الشهيرة مثل Pokemon Go، إنها ستخفض 25% من قوتها العاملة.

وقال تطبيق تعلم اللغة Duolingo إنه سرح حوالي 10% من العاملين المتعاقدين معه.

في المحصلة، كان هناك أكثر من 5500 موظف في مجال التكنولوجيا فقدوا وظائفهم في أقل من أسبوعين من عام 2024.

جشع الشركات أم رفع الكفاءة؟

ومع استمرار عمليات تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، بدأ المدافعون عن العمال وحتى المشرعون يلاحظون ذلك.

وأصيب موظفو جوجل الذين فقدوا وظائفهم هذا الأسبوع بالصدمة عندما اكتشفوا عبر البريد الإلكتروني أنه تم تسريحهم، وفقًا لبارول كول، مهندس برمجيات جوجل ورئيس اتحاد عمال ألفابت.

وانتقد كول عمليات تسريح العمال ووصفها بأنها "غير ضرورية وتؤدي إلى نتائج عكسية" في بيان لشبكة "سي إن إن" انتقد فيه "جشع الشركات".

وأضاف كول أن "عمليات التسريح من العمل تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في مكان العمل وتجبر العمال على العمل بموارد أقل"، قائلاً إنه حتى أولئك الذين يبقون في العمل "يعملون في قلق دائم من أنهم سيكونون التاليين".

وقالت جوجل، من جانبها، إن التخفيضات كانت لمساعدة الفرق "على أن تصبح أكثر كفاءة وتعمل بشكل أفضل"، وأنها تدعم الموظفين المتأثرين "أثناء بحثهم عن أدوار جديدة هنا في جوجل وخارجها".

تصحيح التوظيف

وتأتي أحدث التخفيضات في قطاع التكنولوجيا بعد عامين مؤلمين للغاية بالنسبة للصناعة، حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم وسط إعادة ضبط الطلب الناجم عن الوباء.

تم تسجيل حوالي 262,682 عملية تسريح للعمال في صناعة التكنولوجيا في عام 2023، وفقًا لبيانات Layoffs، بعد 164,969 عملية تسريح في العام السابق.

وفي تصريح لشبكة سي إن إن" الأمريكية، قال روجر لي، مؤسس الشركات الناشئة الذي كان يتتبع منذ فترة طويلة عمليات تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا عبر موقعه الإلكتروني Layoffs، إن العديد من شركات التكنولوجيا لا تزال تحاول "تصحيح التوظيف الزائد أثناء ظهور الوباء".

حيث أدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية بشكل كبير، حيث اضطر الناس في جميع أنحاء العالم إلى العمل والتواصل الاجتماعي والتسوق من المنزل. على هذه الخلفية، شهدت صناعة التكنولوجيا موجة توظيف ملحوظة. ولكن مع تخفيف القيود الوبائية في السنوات التي تلت ذلك، وتزايد حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي، شهدت صناعة التكنولوجيا أكبر تراجع لها منذ انهيار الدوت كوم في عام 2000، مما أدى إلى خفض عشرات الآلاف من الوظائف في تتابع سريع.

ذوي الياقات البيضاء

وبينما يقول لي إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتراجع التكنولوجي استمرا لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية، إلا أنه يضيف أن "عددا متزايدا من شركات التكنولوجيا قد تذرع بالذكاء الاصطناعي كسبب لتسريح العمال".

في العام الماضي، أشارت شركات بما في ذلك Chegg وIBM وDropbox إلى ظهور الذكاء الاصطناعي كسبب لإعادة التفكير في التوظيف. وفي الآونة الأخيرة، اقترحت Duolingo وحتى Google نفس الشيء في سعيهم لتعبئة الموارد للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وبما أن المدى الكامل لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل لا يزال يكشف عن نفسه، فقد قال الباحثون إن مئات الملايين من الوظائف على مستوى العالم يمكن أن تتأثر، على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها في الوقت نفسه القدرة على خلق وظائف جديدة ومختلفة في المستقبل.

وفي مارس الماضي، قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، إن ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم يمكن فقدانها أو تقليصها بسبب ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويبدو أن العمال ذوي الياقات البيضاء هم الأكثر عرضة للخطر.

ويشير بحث منفصل أيضًا إلى أن وظائف النساء يمكن أن تتأثر بشكل غير متناسب باعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.