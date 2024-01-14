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تقرير: سوق النفط تواجه أخطاراً متزايدة في ممرات الشحن

1/14/2024 5:17:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خيم التوتر والخوف على استقرار الملاحة على تعاملات سوق النفط الخام، التي اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكن الأسعار انخفضت على أساس أسبوعي بنسبة 0.5 % لخام برنت و1.1% لخام غرب تكساس الوسيط بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.


وفي هذا الإطار، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي أن سعر النفط ارتفع بعد ضربات الولايات المتحدة وحلفاؤها الجوية ضد الحوثيين في اليمن ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى تعرض تدفقات الوقود والبضائع عبر الممر المائي الحيوي للخطر.


ونقل التقرير عن شركة تي دي سيكيوريتيز تأكيدها أن أسواق الطاقة تم تقييمها بأقل من قيمتها بشكل كبير بسبب الارتفاع المستمر في الأخطار الجيوسياسية، حيث يتجه المتداولون إلى البدء في الحصول على مراكز شراء صافية.


وأفاد التقرير بأن الهجمات دفعت عديد من شركات الشحن التجارية إلى إعادة توجيه السفن حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، مشيرا إلى أنه قبل التصعيد الأخير كانت علاوة أخطار الحرب تتراجع وسط وفرة الإنتاج من المنتجين من خارج "أوبك +" وتباطؤ نمو الطلب.


ونوه بأن 3 شركات ناقلات نفط كبيرة على الأقل قالت "إنها توقفت عن إرسال سفنها عبر جنوب البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى زيادة الاضطراب الذي تعانيه أسواق النفط بالفعل.

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