المعتقل معمر صباح من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الإحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-
دخل المعتقل معمر أسعد عبد الله صباح (45 عاما) من مدينة جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح بتاريخ 14/1/2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 23 عاما.
وأضاف أن والد الأسير صباح، توفي قبل ثمانية سنوات، وحرمته سلطات الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع عليه.
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