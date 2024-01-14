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المعتقل معمر صباح من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الإحتلال

1/14/2024 5:17:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-
دخل المعتقل معمر أسعد عبد الله صباح (45 عاما) من مدينة جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح بتاريخ 14/1/2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 23 عاما.

وأضاف أن والد الأسير صباح، توفي قبل ثمانية سنوات، وحرمته سلطات الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع عليه.

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