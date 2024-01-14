عقوبات انتقامية تمارسها ادارة سجن الدامون بحق الأسيرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تفاصيل العقوبات الانتقامية والقمع الوحشي، الذي تتعرض له المعتقلات داخل سجن الدامون، منذ بداية الهجمة الشرسة والحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت هيئة الأسرى في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال قامت منذ اليوم الأول لأحداث غزة، بالهجوم على غرف المعتقلات وعزلهن،كما أغلقت الكانتين، وقلصت ساعات الاستحمام، وعزلت المعتقلات عن العالم الخارجي، ومنعت زيارة الأهل او الاتصال بهم، كما اوقفت زيارة المحامين، وسحبت كافة الأجهزة الكهربائية والراديو والتلفاز.
يشار إلى أن عدد المعتقلات في سجن الدامون بلغ 87 معتقلة، 54 منهن من قطاع غزة، و11 اسيرة من أراضي عام 1948، وثلاث معتقلات من القدس، و19 من محافظات الضفة الغربية.
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