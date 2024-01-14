عقوبات انتقامية تمارسها ادارة سجن الدامون بحق الأسيرات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تفاصيل العقوبات الانتقامية والقمع الوحشي، الذي تتعرض له المعتقلات داخل سجن الدامون، منذ بداية الهجمة الشرسة والحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة الأسرى في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال قامت منذ اليوم الأول لأحداث غزة، بالهجوم على غرف المعتقلات وعزلهن،كما أغلقت الكانتين، وقلصت ساعات الاستحمام، وعزلت المعتقلات عن العالم الخارجي، ومنعت زيارة الأهل او الاتصال بهم، كما اوقفت زيارة المحامين، وسحبت كافة الأجهزة الكهربائية والراديو والتلفاز.

يشار إلى أن عدد المعتقلات في سجن الدامون بلغ 87 معتقلة، 54 منهن من قطاع غزة، و11 اسيرة من أراضي عام 1948، وثلاث معتقلات من القدس، و19 من محافظات الضفة الغربية.