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المركزي: ودائع البنوك ترتفع إلى 43.292 مليار دينار

1/14/2024 5:17:33 AM
(MENAFN- Amman Net) ارتفعت ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وقال البنك المركزي، الأحد، إنّ ودائع الجهاز المصرفي وصلت إلى 43.292 مليار دينار نهاية تشرين الثاني الماضي.

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