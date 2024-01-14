المركزي: ودائع البنوك ترتفع إلى 43.292 مليار دينار

المركزي: ودائع البنوك ترتفع إلى 43.292 مليار دينار
التاريخ
1/14/2024 5:17:33 AM
(MENAFN
- Amman Net) ارتفعت ودائع البنوك 2.8% نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقال البنك المركزي، الأحد، إنّ ودائع الجهاز المصرفي وصلت إلى 43.292 مليار دينار نهاية تشرين الثاني الماضي.
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