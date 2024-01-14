القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس.
وقالت الكتائب -في بيان عسكري- إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات" في خان يونس.
وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة جوية استهدفت منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.
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