القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا بخان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس.



وقالت الكتائب -في بيان عسكري- إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات" في خان يونس.



وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة جوية استهدفت منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.

