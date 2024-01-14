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القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا بخان يونس

1/14/2024 5:17:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس.


وقالت الكتائب -في بيان عسكري- إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات" في خان يونس.


وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة جوية استهدفت منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.


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