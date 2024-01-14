مقتل 5 جنود باكستانيين بانفجار في إقليم بلوشستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، مقتل 5 من جنوده على الأقل في انفجار آليتهم خلال اشتباكات مع متمردين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن "5 جنود شجعان ضحوا بحياتهم، بعدما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة عند مرور سيارة لقوات الأمن"، موضحا أنه "جرى تبادل كثيف لإطلاق النار، وقتل 3 متمردين".



ووقع الحادث أمس السبت في منطقة كيش في هذا الإقليم الذي يواجه فيه الجيش تمردا منذ عقود.



وتواجه باكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة وتنظم انتخابات تشريعية في الثامن من فبراير، أزمات أمنية واقتصادية وسياسية.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس السبت، لكن بلوشستان تضم جماعات انفصالية عدة تشن تمردا في المنطقة التي تهزها أعمال عنف.

RT