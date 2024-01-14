مقتل 5 جنود باكستانيين بانفجار في إقليم بلوشستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، مقتل 5 من جنوده على الأقل في انفجار آليتهم خلال اشتباكات مع متمردين في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن "5 جنود شجعان ضحوا بحياتهم، بعدما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة عند مرور سيارة لقوات الأمن"، موضحا أنه "جرى تبادل كثيف لإطلاق النار، وقتل 3 متمردين".
ووقع الحادث أمس السبت في منطقة كيش في هذا الإقليم الذي يواجه فيه الجيش تمردا منذ عقود.
وتواجه باكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة وتنظم انتخابات تشريعية في الثامن من فبراير، أزمات أمنية واقتصادية وسياسية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس السبت، لكن بلوشستان تضم جماعات انفصالية عدة تشن تمردا في المنطقة التي تهزها أعمال عنف.
RT
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