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وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لشهر كانون الثاني للوزارات والدوائر الحكومية

1/14/2024 5:17:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الاخباري" أن وزير المالية محمد العسعس اصدر الأمر المالي رقم (1 /12) لشهر كانون الثاني لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية ، نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.


وبموجب القرار سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.


وطلب الوزير العسعس من الوزارات والدوائر الحكومية تزويد الوزارة بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

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