سفير إيران بالأمم المتحدة يحذر من العدوان على اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال سفير إيران بالأمم المتحدة لمجلة نيوزويك الأميركية إن أي دولة تشارك في العدوان العسكري على اليمن قد تعرض نفسها للخطر.
وأضاف أن مهاجمة أميركا وبريطانيا لليمن انتهاك للسيادة الوطنية وخرق للقانون الدولي.
وأكد أن العدوان على اليمن يثبت نجاح ضغوط إسرائيل على واشنطن لجرها إلى حرب مباشرة.
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