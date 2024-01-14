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سفير إيران بالأمم المتحدة يحذر من العدوان على اليمن

1/14/2024 5:17:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال سفير إيران بالأمم المتحدة لمجلة نيوزويك الأميركية إن أي دولة تشارك في العدوان العسكري على اليمن قد تعرض نفسها للخطر.


وأضاف أن مهاجمة أميركا وبريطانيا لليمن انتهاك للسيادة الوطنية وخرق للقانون الدولي.


وأكد أن العدوان على اليمن يثبت نجاح ضغوط إسرائيل على واشنطن لجرها إلى حرب مباشرة.


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