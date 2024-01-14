إعلام إسرائيلي: انفجار قوي في خليج حيفا

إعلام إسرائيلي: انفجار قوي في خليج حيفا
التاريخ
1/14/2024 5:17:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط.
وقال الإطفاء الإسرائيلي إن انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي، وإنه لا يوجد خطر.
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