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إعلام إسرائيلي: انفجار قوي في خليج حيفا

1/14/2024 5:17:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط.


وقال الإطفاء الإسرائيلي إن انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي، وإنه لا يوجد خطر.


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