بوتين يؤكد سعادته بزيارة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سعادته بالزيارة التي قام بها يوم الأربعاء إلى دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم في أقصى شمال شرق روسيا.



وقال الرئيس بوتين، ردا على أسئلة الصحفيين بعد رحلته إلى الشرق الأقصى: "كنت أنوي الذهاب إلى هناك منذ فترة طويلة، ولست نادما على هذه الزيارة".

وأشار رئيس الدولة إلى أهمية رؤية سير الأمور على الأرض في المناطق، وليس فقط عبر الورق.



ونوه الرئيس بأن مدينة أنادير الرئيسية تقع على جانب واحد من الخليج، والمطار على الجانب الآخر، "وعندما كنت تقود سيارتك على طول الطريق الشتوي بنفسك، وتشاهد الأمور على أرض الواقع وكيف يعيش السكان، تدرك ما هي الأولويات التي يجب معالجتها".



ووفقا للرئيس بوتين، من السابق لأوانه تحديد القرارات المحددة التي سيتم اتخاذها، بما في ذلك مشكلة ربط أنادير بالمطار. وقال: "هناك خيارات مختلفة، لكن مثل هذه الزيارات مهمة جدا بهذا المعنى، ومن المستحيل الاستغناء عنها".



وعندما سئل عما إذا كانت القيادة على الطريق الشتوي ليست صعبة وقاسية للغاية بالنسبة له، أجاب الرئيس مبتسما: "كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام".



ووعد الرئيس بوتين بزيارة ياقوتيا، أكبر كيان في روسيا، وهي أكبر وحدة إدارية إقليمية في العالم. ومن حيث المساحة، ياقوتيا أكبر من الأرجنتين.



وقال بوتين: "نعم، سأحاول بالطبع. على الرغم من أنني زرت ياقوتيا أكثر من مرة، إلا أنني أشعر بالأسف لأنني لم أتمكن من الوصول إلى هناك هذه المرة - فالطائرة لا تهبط عندما تكون درجة الحرارة -50، والهواء يتجمد، ويتشكل الضباب. الزيارة ربما في الربيع، وربما في الصيف. هناك خطة لزيارة تلك الجمهورية الضخمة، التي تعادل مساحتها، مساحة فرنسا خمس أو ست مرات. الثروات الطبيعية والباطنية هناك هائلة، هائلة ببساطة. الناس مثيرون للاهتمام للغاية، وموهوبون للغاية".

RT