الملكة: أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأحد، إنّ العالم قد يكون يعد الأيام، لكن أهل قطاع غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع.



وكتبت جلالة الملكة منشورا عبر منصة (انستغرام)، بعد مرور مئة يوم منذ بدء الحرب على غزة، قالت فيه "مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطنا لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحفيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم".



وتساءلت: "مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل: كم يومًا آخر سيمضي قبل وقف لإطلاق النار؟ (الآن) هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد".



وفي إحصائيات غير نهائية، أسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد 23843 فلسطينيا، بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة، و10300 طفل، فيما أصيب 60317 فلسطينيا، وفقد تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من 8 آلاف آخرين.

