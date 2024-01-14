عائلة أردنية تتعرض للدهس وتفقد أحد أطفالها في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي الطفل سند محمد القريني ذو الـ 6 أعوام بحادث دهس بالعاصمة عمان مساء أمس السبت.
وفي التفاصيل قال ذوي الطفل لـ "الوكيل الاخباري" إن الطفل تعرض لحادث دهس مع والدته وشقيقه الأكبر زيد محمد زيد القريني ذو الـ 8 أعوام في شارع مكة مما أدى إلى وفاة سند وإصابة والدته وشقيقه .
وأضاف أن والدة سند ترقد الآن على سرير الشفاء بعد إصابتها بكسور في الجسم، مؤكداً أن الحالة الصحية لشقيقه مستقرة .
وسيتم الصلاة على الطفل سند ظهر اليوم في مسجد أبو عيشة بطريق المطار والدفن في مقبرة سحاب.
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