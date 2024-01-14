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عائلة أردنية تتعرض للدهس وتفقد أحد أطفالها في عمان

1/14/2024 5:17:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي الطفل سند محمد القريني ذو الـ 6 أعوام بحادث دهس بالعاصمة عمان مساء أمس السبت.


وفي التفاصيل قال ذوي الطفل لـ "الوكيل الاخباري" إن الطفل تعرض لحادث دهس مع والدته وشقيقه الأكبر زيد محمد زيد القريني ذو الـ 8 أعوام في شارع مكة مما أدى إلى وفاة سند وإصابة والدته وشقيقه .


وأضاف أن والدة سند ترقد الآن على سرير الشفاء بعد إصابتها بكسور في الجسم، مؤكداً أن الحالة الصحية لشقيقه مستقرة .


وسيتم الصلاة على الطفل سند ظهر اليوم في مسجد أبو عيشة بطريق المطار والدفن في مقبرة سحاب.


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