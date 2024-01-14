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إرادة ملكية بترفيع قضاة شرعيين - اسماء

1/14/2024 5:17:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية الأحد، بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم 6/ 6/ 2023 تاريخ 28/ 12/ 2023 المتضمن ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة إلى مختلف الدرجات من تاريخ 31/ 12/ 2023 .


التفاصيل:











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