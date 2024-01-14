حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- الرابع عشر من يناير

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1931 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدر قرارا بمنع لبس البشت الذي كان يشكل عبئا ماديا على الأهالي وسميت تلك السنة بـ(سنة البشوت).

1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوجه رسالة إلى قادة دول العالم بمناسبة قرب حلول يوم الـ15 من يناير وهو الموعد النهائي الذي حدده مجلس الأمن الدولي لانسحاب القوات العراقية من جميع أراضي دولة الكويت دعا فيه إلى استمرار تكاتف القوى المحبة للسلام وإجبار العراق على احترام القرارات الدولية وسحب قواته وبسرعة من الكويت.

2000 - اتحاد الكتاب المصريين يختار (خماسية) الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل وقصة (وسمية تخرج من البحر) للكاتبة الكويتية ليلى العثمان من بين أفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين.

2015 - مجلس الأمة يوافق بالإجماع على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.

2015 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

2016 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تبرم خمسة عقود إنشائية جديدة بقيمة 366ر3 مليون دينار لبناء فروع كليات للهيئة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد تستوعب 15 ألف طالب وطالبة.

2018 - فريق طبي كويتي ينجح في إجراء أول عملية باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي في الكويت لعلاج حالة عقم مستعص دون الاستعانة بخبرات أجنبية.

2018 - المجلس الأعلى للبترول الكويتي يوافق على تملك شركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حصة تبلغ 50 في المئة في مصفاة الدقم في عمان مشاركة مع شركة النفط العمانية (أو.أو.سي).

2020 - شركة البترول الوطنية الكويتية تصدر أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت إلى الأسواق العالمية.

2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن وفاة عاملين اثنين وإصابة عشرة آخرين بجروح جراء وقوع حريق بمصفاة ميناء الأحمدي.(النهاية)