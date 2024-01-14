حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- الرابع عشر من يناير
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1931 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدر قرارا بمنع لبس البشت الذي كان يشكل عبئا ماديا على الأهالي وسميت تلك السنة بـ(سنة البشوت).
1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوجه رسالة إلى قادة دول العالم بمناسبة قرب حلول يوم الـ15 من يناير وهو الموعد النهائي الذي حدده مجلس الأمن الدولي لانسحاب القوات العراقية من جميع أراضي دولة الكويت دعا فيه إلى استمرار تكاتف القوى المحبة للسلام وإجبار العراق على احترام القرارات الدولية وسحب قواته وبسرعة من الكويت.
2000 - اتحاد الكتاب المصريين يختار (خماسية) الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل وقصة (وسمية تخرج من البحر) للكاتبة الكويتية ليلى العثمان من بين أفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين.
2015 - مجلس الأمة يوافق بالإجماع على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
2015 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
2016 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تبرم خمسة عقود إنشائية جديدة بقيمة 366ر3 مليون دينار لبناء فروع كليات للهيئة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد تستوعب 15 ألف طالب وطالبة.
2018 - فريق طبي كويتي ينجح في إجراء أول عملية باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي في الكويت لعلاج حالة عقم مستعص دون الاستعانة بخبرات أجنبية.
2018 - المجلس الأعلى للبترول الكويتي يوافق على تملك شركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حصة تبلغ 50 في المئة في مصفاة الدقم في عمان مشاركة مع شركة النفط العمانية (أو.أو.سي).
2020 - شركة البترول الوطنية الكويتية تصدر أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت إلى الأسواق العالمية.
2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن وفاة عاملين اثنين وإصابة عشرة آخرين بجروح جراء وقوع حريق بمصفاة ميناء الأحمدي.(النهاية)
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