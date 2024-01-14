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سعر الذهب يغلق على ارتفاع عند 2049 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

1/14/2024 4:25:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أغلق سعر الذهب على ارتفاع عند مستوى 2049 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وقال تقرير متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صادر اليوم الأحد إن أسعار الذهب ارتفعت قبل انتهاء التداول إلى مستوى 2062 دولارا للأونصة قبل أن تغلق عند 2049 دولارا في دلالة واضحة على ارتفاع التوترات والمخاوف الناتجة عن إيقاف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب "ماجعل الذهب هو الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين حول العالم".
وأضاف أن المستثمرين يبحثون حاليا عن تأمين المراكز المالية التابعة لهم من خلال تخفيف شهية المخاطرة في أسواق الأسهم والسندات والاستثمار أكثر في أسواق المعادن الثمينة مؤكدا أنه تم رصد زيادة على طلب الذهب بعد أن شنت الطائرات الحربية والسفن الأمريكية والبريطانية "عشرات الضربات الجوية في اليمن يوم الجمعة الماضي".
وأوضح أن سوق الذهب استفاد أيضا من التوقعات المتزايدة بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس القادم مع وجود توقعات تفيد بثلاثة تخفيضات للفائدة الأمريكية هذا العام.
وبين أن توقعات خفض الفائدة أثر أيضا على عائد السندات الأمريكية (لأجل 10 سنوات) إلى أقل من 4 بالمئة في حين انخفضت العائدات للسندات (أجل عامين) إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر "ما أثر إيجابيا على أسعار الذهب".
وقال التقرير إن العقود الاجلة للذهب (تسليم فبراير 2024) ارتفعت بنسبة 6ر1 بالمئة لتصل الى 2051 دولارا للأونصة بمكاسب أسبوعية بلغت 1 بالمئة ما يشير إلى استمرار الاقبال على المعدن الأصفر في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وعن السوق المحلي أفاد أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 4ر20 دينار (نحو 62 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 7ر18 دينار (نحو 57 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 274 دينارا (نحو 835 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث





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