ليبيا تدخل عاما جديدا بانقسامات قديمة ومواقف متباينة حول الانتخابات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد جبار

(تقرير) تونس - 14 - 1 (كونا) -- لا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها مع دخول العام الجديد 2024 في ظل انقسام بين سلطتين الأولى تمثلها حكومة وحدة وطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتسيطر على العاصمة طرابلس وبعض المناطق الغربية مقابل حكومة يقودها أسامة حماد وكلفها البرلمان الذي يبسط سيطرته على شرق ليبيا.

ويتعزز هذا الانقسام في ليبيا بتواتر بعض المشاكل الأمنية بين الحين والآخر ما عرقل إنجاز انتخابات تشريعية ورئاسية طالما ضغط المجتمع الدولي لإجرائها اذ اعتبرتها الأمم المتحدة الضمانة الوحيدة لاستقرار ليبيا فيما انتظرها الليبيون طويلا لتوحيد السلطة والابتعاد قدر الإمكان على خطر تقسيم بلادهم.

وفي هذا السياق استبعد الخبير في الشأن الليبي مصطفى عبدالكبير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تشهد الساحة السياسية في ليبيا أي تطورات إيجابية خلال العام الجاري مؤكدا أن "كل المؤشرات تبدو سلبية ولا تشجع على إجراء انتخابات شاملة في ليبيا".

وأضاف أن "الدبيبة متمسك بعدم تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات شاملة يشارك فيها بنفسه في حين تطالب الأطراف المقابلة لاسيما في شرق ليبيا وفي مقدمتهم خليفة حفتر بضرورة استقالته وانسحابه قبل الاستحقاقات التشريعية والرئاسية".

واعتبر عبدالكبير وهو مدير المرصد التونسي لحقوق الانسان أن الوضع السياسي في ليبيا "متفجر بسبب الخلافات العميقة بين حكومة الدبيبة التي تحظى بدعم دولي بعد ان انبثقت عن حوار سياسي رعته منظمة الأمم المتحدة انطلاقا من محادثات جنيف وصولا إلى اتفاق الصخيرات (المغرب) وبين السلطة في شرق ليبيا وقوامها برلمان (طبرق) وقوات (حفتر) ويضاف إليها قوى صاعدة في جنوب ليبيا".

وأشار إلى أن البرلمان الذي يترأسه عقيلة صالح في شرق ليبيا تتصدعه انقسامات حول رؤيته للسلطة الموحدة والسيطرة على كامل التراب الليبي محذرا من أن هذا التذبذب السياسي ألقى بظلاله الثقيلة على الجانب الاقتصادي والأمني "إذ تكاد تسيطر فرقة منفصلة على كل منطقة ليبية بالإضافة الى تواتر الاشتباكات والحوادث الأمنية ما أصاب في مقتل أي محاولة استثمارية".

وأوضح عبدالكبير أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيللي يواجه صعوبات حقيقية في تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف السياسية وفشل في وضع خارطة طريق عملية ومحددة لإجراء الانتخابات "لكن لا يبدو على المدى القريب أنه قد تم اتخاذ أي خطوات تذكر على هذا الطريق في ظل تمسك كل طرف بموقفه وموقعه".

وفي الشأن الاقتصادي قال عبدالكبير إنه "رغم أن ليبيا دولة نفطية إلا أنها تعيش صعوبات معيشية وخير دليل على ذلك هي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الجنوب الليبي حيث أغلق المتظاهرون حقول النفط احتجاجا على فقدان مناطقهم للطاقة والغاز".

وبين أن ليبيا لا تزال تشهد بين الحين والآخر بعض الأخطار الأمنية إذ تندلع اشتباكات بين الفصائل المسلحة التي فشلت جهود توحيدها في قوة نظامية تخضع لسيطرة الدولة.

وذكر عبدالكبير أن الانقسام داخل ليبيا يبدو انعكاسا للانقسام خارجها "فالقوى التي تشاركت في إسقاط نظام معمر القذافي تبدو اليوم غير منسجمة وتتنازع السيطرة داخل ليبيا ولم تتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يخرج الليبيين من أزمتهم" مشددا على أن سنة 2024 ستكون صعبة على ليبيا "ولن يجد الليبيون أي افاق للخروج من أزمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

من جهته استبعد الإعلامي والأكاديمي التونسي المختص في الدراسات الدولية والجيوستراتيجية كمال بن يونس في تصريح مماثل ل(كونا) إنجاز الانتخابات الليبية التي جرى تأجيلها مرارا في العام 2023 واستبعد تحقيق المصالحة الوطنية الليبية رغم نزوع أغلب الأطراف السياسية والاقتصادية والقبائل نحو التهدئة وتجنب العودة للاقتتال.

وقال بن يونس "اعتقد أن جوهر أزمات ليبيا هي الصراعات الدموية التي شهدتها قبل وإبان سقوط حكم القذافي في 2011 إذ رغم تعاقب الحوارات الوطنية والمبادرات الدولية إلا أن جميع الأطراف لم تتفق بعد على طريقة تقاسم الكعكة وعلى صفقات إعادة بناء ليبيا واستغلال ثرواتها الهائلة ومن بينها احتياطي ضخم من المعادن والمحروقات".

وحذر من أن الصراعات الداخلية التي تشهدها ليبيا ستفشل كل الجهود السياسية والأممية للتوصل إلى تسوية سياسية ما لم تتعهد القيادات الليبية بطي صفحة الماضي وعدم الانتقام والثأر لعمليات القتل والعنف المتبادل منذ 2011.

ورأى بن يونس أن بعثة الأمم المتحدة والسفارات العربية والغربية التي استقرت أخيرا داخل ليبيا عليها العمل على تشجيع حوارات بين مختلف الأطراف المعنية من شأنها أن تفضي إلى توافقات جديدة داخل الطبقة السياسية في طرابلس ومصراتة من جهة والنخب الفاعلة في بنغازي وسبها من جهة أخرى.(النهاية) خ س ج / م خ