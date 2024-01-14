ليبيا تدخل عاما جديدا بانقسامات قديمة ومواقف متباينة حول الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد جبار
(تقرير) تونس - 14 - 1 (كونا) -- لا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها مع دخول العام الجديد 2024 في ظل انقسام بين سلطتين الأولى تمثلها حكومة وحدة وطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتسيطر على العاصمة طرابلس وبعض المناطق الغربية مقابل حكومة يقودها أسامة حماد وكلفها البرلمان الذي يبسط سيطرته على شرق ليبيا.
ويتعزز هذا الانقسام في ليبيا بتواتر بعض المشاكل الأمنية بين الحين والآخر ما عرقل إنجاز انتخابات تشريعية ورئاسية طالما ضغط المجتمع الدولي لإجرائها اذ اعتبرتها الأمم المتحدة الضمانة الوحيدة لاستقرار ليبيا فيما انتظرها الليبيون طويلا لتوحيد السلطة والابتعاد قدر الإمكان على خطر تقسيم بلادهم.
وفي هذا السياق استبعد الخبير في الشأن الليبي مصطفى عبدالكبير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تشهد الساحة السياسية في ليبيا أي تطورات إيجابية خلال العام الجاري مؤكدا أن "كل المؤشرات تبدو سلبية ولا تشجع على إجراء انتخابات شاملة في ليبيا".
وأضاف أن "الدبيبة متمسك بعدم تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات شاملة يشارك فيها بنفسه في حين تطالب الأطراف المقابلة لاسيما في شرق ليبيا وفي مقدمتهم خليفة حفتر بضرورة استقالته وانسحابه قبل الاستحقاقات التشريعية والرئاسية".
واعتبر عبدالكبير وهو مدير المرصد التونسي لحقوق الانسان أن الوضع السياسي في ليبيا "متفجر بسبب الخلافات العميقة بين حكومة الدبيبة التي تحظى بدعم دولي بعد ان انبثقت عن حوار سياسي رعته منظمة الأمم المتحدة انطلاقا من محادثات جنيف وصولا إلى اتفاق الصخيرات (المغرب) وبين السلطة في شرق ليبيا وقوامها برلمان (طبرق) وقوات (حفتر) ويضاف إليها قوى صاعدة في جنوب ليبيا".
وأشار إلى أن البرلمان الذي يترأسه عقيلة صالح في شرق ليبيا تتصدعه انقسامات حول رؤيته للسلطة الموحدة والسيطرة على كامل التراب الليبي محذرا من أن هذا التذبذب السياسي ألقى بظلاله الثقيلة على الجانب الاقتصادي والأمني "إذ تكاد تسيطر فرقة منفصلة على كل منطقة ليبية بالإضافة الى تواتر الاشتباكات والحوادث الأمنية ما أصاب في مقتل أي محاولة استثمارية".
وأوضح عبدالكبير أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيللي يواجه صعوبات حقيقية في تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف السياسية وفشل في وضع خارطة طريق عملية ومحددة لإجراء الانتخابات "لكن لا يبدو على المدى القريب أنه قد تم اتخاذ أي خطوات تذكر على هذا الطريق في ظل تمسك كل طرف بموقفه وموقعه".
وفي الشأن الاقتصادي قال عبدالكبير إنه "رغم أن ليبيا دولة نفطية إلا أنها تعيش صعوبات معيشية وخير دليل على ذلك هي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الجنوب الليبي حيث أغلق المتظاهرون حقول النفط احتجاجا على فقدان مناطقهم للطاقة والغاز".
وبين أن ليبيا لا تزال تشهد بين الحين والآخر بعض الأخطار الأمنية إذ تندلع اشتباكات بين الفصائل المسلحة التي فشلت جهود توحيدها في قوة نظامية تخضع لسيطرة الدولة.
وذكر عبدالكبير أن الانقسام داخل ليبيا يبدو انعكاسا للانقسام خارجها "فالقوى التي تشاركت في إسقاط نظام معمر القذافي تبدو اليوم غير منسجمة وتتنازع السيطرة داخل ليبيا ولم تتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يخرج الليبيين من أزمتهم" مشددا على أن سنة 2024 ستكون صعبة على ليبيا "ولن يجد الليبيون أي افاق للخروج من أزمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".
من جهته استبعد الإعلامي والأكاديمي التونسي المختص في الدراسات الدولية والجيوستراتيجية كمال بن يونس في تصريح مماثل ل(كونا) إنجاز الانتخابات الليبية التي جرى تأجيلها مرارا في العام 2023 واستبعد تحقيق المصالحة الوطنية الليبية رغم نزوع أغلب الأطراف السياسية والاقتصادية والقبائل نحو التهدئة وتجنب العودة للاقتتال.
وقال بن يونس "اعتقد أن جوهر أزمات ليبيا هي الصراعات الدموية التي شهدتها قبل وإبان سقوط حكم القذافي في 2011 إذ رغم تعاقب الحوارات الوطنية والمبادرات الدولية إلا أن جميع الأطراف لم تتفق بعد على طريقة تقاسم الكعكة وعلى صفقات إعادة بناء ليبيا واستغلال ثرواتها الهائلة ومن بينها احتياطي ضخم من المعادن والمحروقات".
وحذر من أن الصراعات الداخلية التي تشهدها ليبيا ستفشل كل الجهود السياسية والأممية للتوصل إلى تسوية سياسية ما لم تتعهد القيادات الليبية بطي صفحة الماضي وعدم الانتقام والثأر لعمليات القتل والعنف المتبادل منذ 2011.
ورأى بن يونس أن بعثة الأمم المتحدة والسفارات العربية والغربية التي استقرت أخيرا داخل ليبيا عليها العمل على تشجيع حوارات بين مختلف الأطراف المعنية من شأنها أن تفضي إلى توافقات جديدة داخل الطبقة السياسية في طرابلس ومصراتة من جهة والنخب الفاعلة في بنغازي وسبها من جهة أخرى.(النهاية) خ س ج / م خ
MENAFN14012024000071011013ID1107718582
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