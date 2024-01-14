(الداخلية): تدشين قاربين صناعة محلية للمهام المتعددة والانقاذ ورصد المخالفين ومتجاوزي القانون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل اليوم الأحد عن تدشين قاربين الأول للمهام المتعددة والبحث والانقاذ والآخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي انه برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح وضمن خطة المؤسسة الأمنية لتعزيز القدرات البحرية بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة تم صنع القاربين بسواعد وطنية وذلك في ورش خفر السواحل.
وأوضح البيان ان القاربين أثبتا جدارة لما يحملان من مواصفات عالمية لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقانون.
وأضاف أن الإدارة العامة لخفر السواحل تسعى دائما إلى تعزيز وتوطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانيات وتذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية من أجل الاكتفاء الذاتي وصناعة هذه النوعية من القوارب الجديدة وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
MENAFN14012024000071011013ID1107718581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.