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(الداخلية): تدشين قاربين صناعة محلية للمهام المتعددة والانقاذ ورصد المخالفين ومتجاوزي القانون

1/14/2024 4:25:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل اليوم الأحد عن تدشين قاربين الأول للمهام المتعددة والبحث والانقاذ والآخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي انه برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح وضمن خطة المؤسسة الأمنية لتعزيز القدرات البحرية بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة تم صنع القاربين بسواعد وطنية وذلك في ورش خفر السواحل.
وأوضح البيان ان القاربين أثبتا جدارة لما يحملان من مواصفات عالمية لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقانون.
وأضاف أن الإدارة العامة لخفر السواحل تسعى دائما إلى تعزيز وتوطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانيات وتذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية من أجل الاكتفاء الذاتي وصناعة هذه النوعية من القوارب الجديدة وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.(النهاية)

ح م د / ط أ ب





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