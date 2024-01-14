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عموتة يكشف عن وعكة صحية للاعبين ويثمن دعم الأمير علي قبل مباراة ماليزيا

1/14/2024 4:23:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ماليزيا في نهائيات كأس آسيا غدا الاثنين قوية، متمنيا من لاعبيه التركيز بشكل كبير للظفر بالنقاط لثلاث، بهدف المضي قدما في البطولة، واللعب بأريحية في المباريات المقبلة.

وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي ظهر الأحد، أن المنتخب تجاوز السلبيات التي واجهته في الفترة الماضي، وآخرها أمام المنتخب الياباني، مشيرا إلى أنه عالج الأخطاء الفردية والدفاعية التي تسببت في تلقي أهداف عديدة في مباراة واحدة.

وأضاف: "حاولنا الاستقرار على أسماء في تشكيلة المنتخب الأساسية بالبطولة من خلال المباراتين الوديتين أمام قطر واليابان، سنواجه المنتخب الماليزي الذي تطور كثيرا في السنوات الماضية، ولا يمكن الاستهتار به أو التفكير أنه منتخبا عاديا في البطولة".

وثمن عموتة حضور سمو الأمير علي بن الحسين لتدريبات المنتخب قبل الأخير استعدادا للمواجهة، حيث أشار إلى أن حضوره كان دافعا معنويا للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أيضا بأن انضمام المدرب عبد الله أبو زمع للجهاز الفني إضافة قوية للمنتخب، على اعتبار أنه كان باستمرار يتلقى النصائح منه.

وتابع: "عانى لاعبان من وعكات صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعتقد بأن الجميع جاهز لمواجهة ماليزيا ولن نعاني من غيابات، من خلال إشراكهم بالتدريب النهائي للمباراة مساء اليوم".

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، أن استعدادات المنتخب جيدة للمواجهة الأولى، مفيدا بأن المباريات الودية كانت على سوية عالية وحقق المنتخب منها المطلوب، وأن اللاعبين على جاهزية بدنية وفنية عالية، وأن يكون اللاعبين عند حسن ثقة الجماهير.

وقدر حداد عتب الجماهير الأردنية على أداء المنتخب في الفترة الماضية، موضحا بأن الأجواء داخل المعسكر إيجابية، وأن جميع اللاعبين معنوياتهم عالية، مع ذكره بأن المنتخب لا ينظر إلى تاريخ المواجهات أمام ماليزيا وبقية منتخبات جنوب شرق القارة، نظرا لتطور هذه المنتخبات بالفترات الماضية.

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