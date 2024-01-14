تعديل تعليمات صندوق دعم الطالب يعيد الاعتبار لطلبة الأولى والمعدلات المنخفضة

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

فيما نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها عن قرب اعتماد التعليمات الجديدة الخاصة بتعديلات صندوق الطالب الجامعي، بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حسب الأصول، أكد مصدر رسمي مطلع لـ"الغد" أن ثمة توجها للتراجع عن هذه التعليمات والعودة إلى العمل بالنظام السابق.



يأتي ذلك في ظل حالة الشد والجذب البرلماني بعد أن رهن 60 نائبا موافقتهم على تمرير الموازنة العامة للدولة بالعودة عن تعديل تعليمات الصندوق التي رأوا أنها تحرم الطلبة الجدد، وذوي المعدلات التي لا تتجاوز 60 % من المنافسة على المنح والقروض.



وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب النائب بلال المومني إن المشكلة في التعليمات الجديدة أنها تحرم أكثر من 20 ألف طالب من حقهم في المنافسة على المنح والقروض.



وتابع المومني في تصريحات لـ "الغد" أن التعليمات الجديدة حرمت طلاب السنة الأولى من التقدم للمنح الجزئية، وكذلك الطلاب المنتظمين الذين حصلوا على معدل أقل من "جيد" من هذه المنح والقروض.



وأضاف أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تعهد برفع مخصصات صندوق دعم الطالب من 10 إلى 20 مليون دينار سنويا، لكن هذا الرقم يظل قليلا، لأن الصندوق كان يتلقى دعما سنويا يتراوح من 25 -30 مليون دينار، إضافة الى مكرمة جلالة الملك البالغة 3 ملايين دينار سنويا.



وشدد على ضرورة عدم ربط الاستفادة بتقدير الطالب القديم طالما أنه يحصل على علامات فوق 60 % في الجامعة، وكذلك إتاحة الفرصة للطلبة من السنة الأولى بالمنافسة.



ولفت إلى أنه "لا تأثير على الموازنات الأساسية للجامعات من رفع قيمة الدعم لصندوق دعم الطالب، لكن ذلك يصب في مصلحة دعم هذه الموازنات".



وكانت الحكومة أكدت أن محدودية الموارد المالية المخصصة سنويا لصندوق دعم الطالب مثلت السبب في تعديل النظام والتعليمات للوصول إلى الطلبة الأكثر استحقاقا على صعيد التميز الأكاديمي، أو الأكثر حاجة على صعيد الوضع الاقتصادي للطالب وأسرته.



وأشارت إلى أن شمول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض في آخر عامين نتج عنه تحميل صندوق دعم الطالب ديوناً لصالح الجامعات تقدر بقرابة (100) مليون دينار أردني.



وألغت التعديلات الجديدة شرط الالتزام من تعريف المنحة الكاملة، حيث كانت الكفالة تلزم الطالب الحاصل على منحة كاملة بتقديم طلب لديوان الخدمة المدنية خلال ستة أشهر من تاريخ تخرجه، وبخلاف ذلك يتحمل الطالب كامل المبلغ المالي الذي تم دفعه عنه، نظراً لعدم وجود حاجة لذلك في ظل زيادة مخزون طلبات ديوان الخدمة المدنية، وعدم قدرته على توظيف الخريجين خلال ستة أشهر من تخرجهم، وهذا يخدم مصلحة الطلبة.



ورفعت التعديلات الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الجامعة المطلوب لتقديم طلب الاستفادة من (2) نقطة أو (60 %) إلى تقدير مقبول (2.5) أو (68 %) بتقدير جيد، بهدف دعم الطلبة المتفوقين وجعل الاستفادة من المنح والقروض حافزاً لهم لرفع معدلاتهم التراكمية وتحصيلاتهم الأكاديمية، كما أن التعديل يخفف من أعداد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض لكنهم مهددون بفقدانها نتيجة انخفاض معدلاتهم التراكمية، ما يضيع الفرص على غيرهم من الطلبة.



واعتبرت أن حصول الطالب على عقوبة إنذار تأديبي فما فوق تندرج في حالات الإيقاف المؤقتة بدلاً من اعتبارها من حالات الإيقاف النهائي.



كما تم تعديل آلية سداد وتحصيل القرض ليصبح وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية، وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول الموفد على المؤهل العلمي، حيث تم إلغاء البند الذي يشير إلى أن التسديد ينبغي أن يتم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

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