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استمرار الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء

1/14/2024 4:23:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستمر تنظيم الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء بواقع 6 رحلات أسبوعيا بحسب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، على الرغم من شن الولايات المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.
وأوضح مستو، لـ"المملكة"، أن الرحلات الـ6 يتم تشغيلها بواسطة طائرات الخطوط اليمنية.
وكان الحوثيون في اليمن، قد أعلنوا، تعرض العاصمة صنعاء ومدنتي الحديدة وصعدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره حساب موقع حركة أنصار الله الحوثية الرسمي على (التلغرام).
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في 19 تشرين الأول الماضي أن مدمرة أميركية أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل"، في البحر الأحمر.
وأعلن الحوثيون في اليمن، في مرات عدة إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف إسرائيلية مختلفة في فلسطين المحتلة.
كما قال الحوثيون، في 19 تشرين الثاني الماضي إنهم سيطروا على سفينة إسرائيلية واقتادوها إلى الساحل اليمني.

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