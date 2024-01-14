استمرار الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يستمر تنظيم الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء بواقع 6 رحلات أسبوعيا بحسب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، على الرغم من شن الولايات المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.
وأوضح مستو، لـ"المملكة"، أن الرحلات الـ6 يتم تشغيلها بواسطة طائرات الخطوط اليمنية.
وكان الحوثيون في اليمن، قد أعلنوا، تعرض العاصمة صنعاء ومدنتي الحديدة وصعدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره حساب موقع حركة أنصار الله الحوثية الرسمي على (التلغرام).
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في 19 تشرين الأول الماضي أن مدمرة أميركية أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل"، في البحر الأحمر.
وأعلن الحوثيون في اليمن، في مرات عدة إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف إسرائيلية مختلفة في فلسطين المحتلة.
كما قال الحوثيون، في 19 تشرين الثاني الماضي إنهم سيطروا على سفينة إسرائيلية واقتادوها إلى الساحل اليمني.
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