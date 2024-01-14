الفايز ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

MENAFN - Alghad Newspaper) نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عضو مجلس الأعيان السابق محمد صامد الرقاد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.



وقال الفايز، إن الوطن فقد اليوم قامة وطنية وقضائية، فالمرحوم كان على الدوام محبا ومخلصا لوطنه ومليكه، ومشهود له بالانتماء الوطني الصادق، ومسيرته الوطنية والقضائية وفي مجلس الأعيان كانت زاخرة بالعطاء للوطن.



وأضاف " إننا وإذ ننعى المرحوم، فأننا نتقدم بتعازينا الحارة لأسرته وعشيرته، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".-(بترا)