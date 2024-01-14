الفايز ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عضو مجلس الأعيان السابق محمد صامد الرقاد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.
وقال الفايز، إن الوطن فقد اليوم قامة وطنية وقضائية، فالمرحوم كان على الدوام محبا ومخلصا لوطنه ومليكه، ومشهود له بالانتماء الوطني الصادق، ومسيرته الوطنية والقضائية وفي مجلس الأعيان كانت زاخرة بالعطاء للوطن.
وأضاف " إننا وإذ ننعى المرحوم، فأننا نتقدم بتعازينا الحارة لأسرته وعشيرته، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".-(بترا)
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