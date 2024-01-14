الاحتلال يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك بجنوب قطاع غزة، خلال عدوانه على القطاع المحاصر منذ 100 يوم.
وكان الاحتلال أعلن السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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