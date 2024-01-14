Sunday, 14 January 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

1/14/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك بجنوب قطاع غزة، خلال عدوانه على القطاع المحاصر منذ 100 يوم.


وكان الاحتلال أعلن السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.


وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

MENAFN14012024000072011014ID1107718569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث