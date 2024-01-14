الاحتلال يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بمقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك بجنوب قطاع غزة، خلال عدوانه على القطاع المحاصر منذ 100 يوم.



وكان الاحتلال أعلن السبت مقتل أحد جنوده وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.



وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.